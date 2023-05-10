Bağlar Belediyesi’nce geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ve her yıl geliştirilen gül bahçesi ve gül parkı, baharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü oluşturdu.

Bağlar Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeşil alan ve çevre projelerinden olan gül bahçesi ve gül parkı, baharın gelişiyle beraber büyük bir canlılık kazanarak renk cümbüşü oluşturdu. Aralarında Diyarbakır’a özgü gül çeşitlerinin de olduğu 30’dan fazla gül çeşidinin filizlendiği parkın görünümü görenleri cezbederken, sabahın erken saatlerinde spor ve yürüyüş yapan her yaştaki insanla başlayan hareketlilik gece saatlerine kadar devam ediyor.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hem gül bahçesinin, hem parkın bakım ve yenilenme çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Halka huzur veren ve şehrin tarihteki misyonunu yansıtan, şehrin imajına büyük katkı sunan projeyi her geçen yıl geliştirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bakım ve yenileme çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Halkımız mutluysa biz de mutlu oluruz” dedi.