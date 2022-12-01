Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçede bulunan semt pazarları konusuna yazılı açıklama yaparak açıklık getirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçede bulunan semt pazarları konusuna yazılı açıklama yaparak açıklık getirdi.

Belediyenin açıklamasında, ilçe halkı ve pazarcı esnafının hakları korunarak kararlar alındığına dikkat çekilerek kadın ve erkek pazarcılar arasında yaşanan anlaşmazlığın belediyeden kaynaklanmadığı ifade edildi.

Belediye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Belediyemiz sorunun çözümü noktasında 2019 yılından bu yana iyi niyetle ve çözüm eksenli olarak yoğun bir çaba ortaya koymaktadır. Belediyemiz tarafından, kadın ve erkek pazarcı esnafının haklarının yanı sıra ilçemizin ve pazarların kurulduğu semtlerdeki vatandaşlarımızın huzurunu gözetecek şekilde kararlar alınmıştır. Belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda Pazar düzenlemesi yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve yetkililer tarafından ilk günden bu yana pazarcı esnaf ile görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, “Kadın ve erkek pazarcı esnafımız arasında yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda belediyemizce gerekli görüşmeler düzenli olarak yapılmakta olup bu noktada belediyemiz üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir” denildi.

Zaman zaman yaşanan gerginlik ve anlaşmazlıkların belediye ile bir ilgisinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada, “Belediyemiz öncelikle halkımızın, daha sonra da esnafımızın tüm hak ve hukukunu gözeterek hareket etmektedir. Belediye olarak tek amacımız, halkımızın ve pazarcı esnafımızın huzur içerisinde hareket edeceği bir ortam inşa etmek olup bugüne kadar bu yönde gerekli çalışmalar tarafımızca ayrım gözetilmeden yerine getirilmiştir. Değerli halkımız bundan müsterih olsun” ifadelerine yer verildi.