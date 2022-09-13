Bağlar Belediyesi, sel felaketi nedeniyle büyük zarar gören Pakistan’a bir tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Bağlar Belediyesi, sel felaketi nedeniyle büyük zarar gören Pakistan’a bir tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Bağlar Belediyesi, sel felaketi nedeniyle büyük zarar gören Pakistan’a dostluk eli uzatarak insani yardımda bulundu. Temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu tır, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nun organizasyonuyla yola çıktı.

Tarih boyunca mazlumların yanında olan necip bir milletin evladı olduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak kardeş Pakistan halkıyla dayanışma örneği ortaya koyduklarını söyledi.

Beyoğlu, "Her şeyden önce insanız ve onun ötesinde de Pakistan halkı ile tarihsel ve dini bağlarımız var. Dünyanın her hangi bir yerinde darda kalan insanlar olduğu takdirde oraya koşan bir milletimizin, tüm dünya mazlumlarına umut olan yapısı var. Büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kalan ve zarar gören kardeş Pakistan halkının bir nebze de olsa yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Tüm dualarımız oradaki kardeşlerimizle birliktedir. Türkiye’miz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk andan itibaren Pakistan halkının yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Biz de insani yardım kolilerinden oluşan bir Tır dolusu yardımla buna katkıda bulunduk" dedi.