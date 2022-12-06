Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçede son 4 yılda 500’den fazla metruk yapının belediyenin imkanlarıyla ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek acil durum arz eden 20 yapının da en kısa zamanda yıktırılacağını açıkladı.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçede son 4 yılda 500’den fazla metruk yapının belediyenin imkanlarıyla ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek acil durum arz eden 20 yapının da en kısa zamanda yıktırılacağını açıkladı.

Diyarbakır’da çarpık kentleşme ve mühendislik hizmeti almamış yapıların en fazla olduğu eski Bağlar bölgesinde son günlerde meydana gelen olumsuzluklarla ilgili Bağlar Belediyesi’nden açıklama geldi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılması için bugüne kadar belediye tarafından kararlı bir mücadele ortaya konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İlçemizin eski Bağlar bölgesinde bulunan mevcut yapıların önemli bir bölümü mühendislik hizmeti almamış, çarpık kentleşme sonucu ortaya çıkan yapılardan oluşmaktadır. Malikleri tarafından terk edilen ve zamanla kullanılmayarak metruk ve harabe şekline dönüşen yapılar ne yazık ki çevrede yaşayan vatandaşlarımız için ciddi tehdit haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, zararlı alışkanlıkların meskeni haline dönüşen bu yapıları ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımız için güvenilir hale getirmek üzere belediyemiz 2019 yılından sonra bu yönde ciddi bir mücadele seferberliği başlatmış olup bugüne kadar 500’den fazla yapının yıkımını gerçekleştirmiştir. Konuyla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Acil durum arz eden 20 yapının yıkımı da en kısa sürede gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Özel mülk olduğu için metruk yapıları yıkmanın sadece belediyenin sorumluluğunda olmadığına dikkat çekilen açıklamada, halkın huzurunun bozulmasına izin verilmeyeceği de vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu yapılar özel mülk olduğu için yasal mevzuat gereği emniyet birimlerinin talebi, ilgili kurumların onayı ve belediye encümenimizin kararı doğrultusunda belediyemizin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımlar gerçekleştirilmektedir. Yıkım sürecinin bu şekilde gerçekleştiğinin değerli kamuoyu ve halkımız tarafından bilinmesinde fayda görmekteyiz. Belediyemiz, bu tür yapıların temizlenmesi ve söz konusu bölgelerin vatandaşlarımız için güvenli hale gelmesi için tüm imkanlarıyla kararlı bir mücadele yürütmektedir. En kısa zamanda yıkımını gerçekleştireceğimiz metruk ve harabe yapılarla beraber bu mücadelede yeni bir safhaya geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine ve huzur ortamının bozulmasına asla izin vermeyeceğiz”

“Kentsel dönüşüm ile ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz”

Bağlar Belediyesi, Bağlar’ın hak etmediği bu görüntülerden kurtulması için kalıcı çözümün Kentsel Dönüşüm olduğunun da altını çizerek Diyarbakır Mimarlar Odası’nın başvurusu üzerine mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına da atıf yapıldı.

Açıklamada, “Bir diğer hususun altını çizmekte de yarar görmekteyiz. 2019 yılında belediyeyi devraldıktan sonra Bağlar’daki bu gerçeği gören belediye başkanımız sayın Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle belediyemiz tarafından sahada durum tespiti yapılmış, rapor haline getirilmiş ve ilçemizin yegane kurtuluşu olan kentsel dönüşüm projesi hazırlanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak çalışmalara başlanmasına rağmen Diyarbakır Mimarlar Odası’nın başvurusu üzerine mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bağlar’ın hak etmediği bu tablodan kurtuluşu için tek çözüm yolu kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Bununla ilgili takdiri değerli halkımıza ve kamuoyuna bırakıyoruz” denildi.