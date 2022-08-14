Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ilçeye hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ilçeye hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda önce eski Polis Okulu bölgesinde bulunan esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Alt yapı ve üst yapı konusundaki şikayet ve talepleri not eden Beyoğlu, bunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Beyoğlu, "Biz zaten her zaman buradayız, sizin aranızdayız. Sözünü verdiğimiz çalışmalar tamamlandıktan sonra yine geleceğim. Sizlerle beraber değerlendirmesini yaparız inşallah” dedi.

Beyoğlu, esnaf buluşmasından sonra Şeyh Şamil ve Yunus Emre Mahallelerinde babaları tarafından terk edildikleri için anneleriyle beraber zor şartlarda tutunmaya çalışan çocukların yaşadığı iki aileyi ziyaret etti. Beyoğlu, mağduriyet yaşayan iki ailenin de ihtiyaçlarını temin etti. Eşlerinin kendilerini terk ettiğin ve bu yüzden çocuklarıyla birlikte zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini belirten anneler, anlamlı desteğinden dolayı Beyoğlu’na teşekkür etti.