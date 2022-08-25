Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçedeki cami, medrese ve Kur’an Kursu gibi dini mekanları deterjan ve dezenfektanlı su ile temizleyerek hizmet sundu.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçedeki cami, medrese ve Kur’an Kursu gibi dini mekanları deterjan ve dezenfektanlı su ile temizleyerek hizmet sundu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların dini vecibelerini kullanmak için sıklıkla kullandığı ibadethane ve dini mekanlara yönelik temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçede bulunan çok sayıda cami, mescit, medrese ve Kur’an Kursu gibi mekanlar deterjan ve dezenfektanlı su ile yıkanıyor, bu mekanlarda bulunan halılar yıkanarak kurutuluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, vakumlu makinelerin desteğiyle yürütülüyor. Dini mekanları önce temizlik kontrolünden geçiren ekipler, ardında deterjan ve dezenfekteli su kullanarak temizliyor. Son işlem olarak kirlenen ve yıpranan halılar makine desteğiyle yıkanarak kurutulduktan sonra tekrar seriliyor.

Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun ifadelerinin yer verildiği açıklamada, “Bu hizmeti sadece dini mekanlara değil, toplumsal hizmetlerin verildiği ortak yaşam alanlarına karşı da uyguluyoruz. Halkımızın hassasiyetleri bizim de hassasiyetlerimizdir. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği ilkelerine sadık kalarak çalışıyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı dini mekanlar ve eğitim kurumlarını temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz ve yine buradaki halıları yıkayarak kurutma işlemini tamamladıktan sonra hijyenik şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bizim için önemli olan halkımıza huzurlu ortamlar sağlamaktır” denildi.