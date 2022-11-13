Bağlar Belediyesi, aralarında zincir marketlerin de olduğu iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Bağlar Belediyesi, aralarında zincir marketlerin de olduğu iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede vatandaşların ihbar ve şikayetlerini değerlendiren Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri, gıda ürünlerinin satıldığı toptan ve perakende marketlerde kalite kontrol ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde labne, sucuk, süzme peynir, tereyağı, muzlu süt, sana yağı, sandviç, piliç burger köfte, hazır şişirilmiş piliç, dil peynir, mısır nişastası ve pirinç unu gibi temel besin ürünlerinde bazı işletmelerde son kullanma tarihine uyulmadığının tespit edildiği belirtildi. Ürünleri satan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun ifadelerinin yer verildiği açıklamada, “Bağlar Belediyesi’nin daha önce yaptığı denetimlerde de yüklü oranlarda bozulmuş gıda ürünleri tespit edilerek ürünler imha edilmiş ve işletmelere yasal işlem uygulanmıştı. Gıda marketlerinin gıda kalitesi, hijyen ve gıda sağlığı gibi insan yaşamı için olmazsa olmaz olan kurallara titizlikle uymalarını istiyoruz. Son olarak ilçede yapmış olduğumuz denetim ve kontrollerde bazı gıda marketlerinde 12 temel besin ürününün son kullanma tarihi geçtiği halde satılmaya devam edildiğini tespit ettik. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu konuda ekiplerimize verdiğimiz kesin talimat var. Söz konusu vatandaşlarımızın sağlığı ve gıda kalitesi olunca hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu olamaz. Kuralları ihlal edenler aslında işini dürüstçe yapan esnafımıza da zarar veriyor. Gıda denetimlerini titiz bir şekilde sürdüreceğiz” denildi.