Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, deprem nedeniyle asansörlerin hasar görmüş olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan yetkili servisler ve ilgili merciiler tarafından kontrolü yapılmayan asansörleri kullanmamalarını istedi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, deprem nedeniyle asansörlerin hasar görmüş olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan yetkili servisler ve ilgili merciiler tarafından kontrolü yapılmayan asansörleri kullanmamalarını istedi.

Merkezi üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yapılardan sonra asansörlerde de hasar tespit çalışmalarına gözler çevrildi.

Bağlar Belediyesi, asansör facialarına karşı vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla harekete geçen ekipler, depremin etkisiyle asansörlerde ray kayması başta olmak üzere çeşitli hasarlar meydana gelmiş olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

“Bina sorumluları gerekli önlemleri almalıdır”

Belediyeden yapılan bilgilendirme açıklamasında, ”Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası binalarda asansörlerin hasar görmüş olabileceğinden yetkili servisler tarafından kontrolleri yapılmadan kesinlikle kullanılmaması ve bina sorumluları ve sakinleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması önemlidir” ifadelerine yer verildi.

İlçede depremden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasarlı yapılara girilmemesi ve asansörlerin kullanılmaması gibi hayati önem taşıyan konularda uyarılarda bulunuyor.