Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde mevsim şartlarına uygun ağaçlandırma ve bakım çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde mevsim şartlarına uygun ağaçlandırma ve bakım çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında park ve bahçelerde iklime uygun ağaçlandırma, bu ağaçların budama ve bakımlarını düzenli olarak sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 4 yılda kazandırılan 11 parkın yanı sıra kamuya açık hizmet veren cami, medrese, okul ve taziye evi gibi yerlere de ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirtti.

Hayata geçirilen çok amaçlı park projelerinde binlerce ağaç dikildiğini dile getiren Beyoğlu, "Yöremizin iklimine uygun 20’ye yakın ağaç çeşidi ve çalı türü olmak üzere binlerce ağaç diktik. Eğitim kurumları, ibadethane ve taziye evi gibi kamuya açık olan, halkın ortak kullanım alanı olan yerlere de çevre düzenlemesi yaparak ağaçlandırma desteğinde bulunduk. Geleceğe temiz ve yeşil, oksijeni bol bir çevre bırakmak istiyoruz. Bağlar’ımız tarihte göz alıcı yeşil alanlarıyla biliniyor. Son 4 yılda bu konuda güzel işlere imza attık. Kazandırdığımız binlerce ağacın bakımını ve budamasını yaparak ağaçların canlı kalmasını ve yenilenmesini sağlıyoruz" dedi.