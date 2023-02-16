Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin depremin ilk gününden itibaren oluşturduğu 100 barınma merkezinde ortalama 25 bin vatandaşa günlük sıcak yemek imkanı ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin depremin ilk gününden itibaren oluşturduğu 100 barınma merkezinde ortalama 25 bin vatandaşa günlük sıcak yemek imkanı ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.

Deprem sonrasında yaklaşık 600 ailenin ve 3 binden fazla vatandaşın da ilçe merkezini terk ederek Karacadağ bölgesindeki yakınlarının evlerine yerleştiği öğrenildi. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Diyarbakır’ın eski Bağlar bölgesinde binlerce vatandaş evlerini terk etmek zorunda kalırken, depremden hemen sonra sahaya inen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun koordinasyonuyla ilçe genelinde toplam 100 barınma merkezi oluşturdu. Belediye tarafından temin edilen battaniye, giysi ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri vatandaşlara ulaştırıldı. Aşevi oluşturan belediye, günlük üç öğün olmak üzere ortalama 25 bin vatandaşa sıcak yemek desteği sağlıyor. Çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu ailelerin temel ihtiyaçları vatandaşlar tarafından yerine getirilirken, aynı zamanda sosyal destekler de veriliyor.

“Depremden etkilenen insanlarımızı ortada bırakmadık”

Deprem sırasında yıkılan bina ve yapıların yanı sıra şu an sayısı kesinleştirilemeyen hasarlı yapıların da olduğunu kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”İnsanlar doğal olarak evlerine giremiyor. Yıkılan ve hasar gören binalarda eşyaları var, parası ve ziynet eşyaları var. Tarif edilemez bir mağduriyet yaşıyorlar. Yakınlarını kaybedenler var, yaralı yakınları olanlar var. Bunların beraberinde getirdiği psikolojik ve sosyal sorunlar da bir hayli fazla. Biz ilk andan itibaren devletimizin sıcak yüzünü, belediyemizin de hassasiyetini gösterdik. Geçici barınma merkezleri oluşturduk. Sıcak yemek çıkarıyoruz, temel ve insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah’a hamd olsun bu kadar büyük felaketin ardında çok iyi koordine olduk. Telefonum gece gündüz susmuyor. Herkesin bir derdi ve ihtiyacı var. Devletimizin diğer kurumlarıyla koordineli olarak uyum içerisinde destek oluyoruz. İlçemizdeki 100 geçici barınma merkezinde günlük ortalama 25 bin insanımıza yardımcı oluyoruz. Yaralarımız ağır olsa da ümidimiz ve inancımız tamdır. Devlet ve millet dayanışmasıyla üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

Yaklaşık 250 bin insanın yaşadığı eski Bağlar bölgesinde depremin ardında binlerce insanın da ilçeden ayrılarak kırsal bölgelere yerleştiği belirtildi. Resmi olmayan kayıtlara göre ilçedeki yaklaşık 600 aile ve toplamda 3 binden fazla insan Karacadağ bölgesindeki akraba ve yakınlarının yanına geçici olarak yerleşti. Çok sayıda insanın da Diyarbakır’dan ayrılarak başka şehirlere gittiği öğrenildi.

İlçede deprem sonrasında hasar oluşan yapılarda tespit ve inceleme çalışmaları da devam ediyor. Bu konudaki çalışmaların gelecek haftaya kadar tamamlanması bekleniyor. Hasarlı yapıların çevresi kapatılarak üzeri mühürlendi.