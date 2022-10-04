Diyarbakır Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde 51 kilogram tarihi geçmiş ürün imha etti.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde 51 kilogram tarihi geçmiş ürün imha etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından sonra okul ve öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu gıda ürünlerini satan birçok işyerinde denetimler yaptı. Kullanım tarihi geçen gıdaların raflarda satılmaya devam edildiğini tespit eden ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, birçok ürünün bozulduğu da ortaya çıktı.

İnsan sağlığını tehdit eder hale gelen ürünler arasında değişik markalara ait tam yağlı peynir, klasik peynir, doğal yoğurt, meyveli yoğurt, meyveli yoğurt, dana kuzu ızgara köfte, dana kuşbaşı et ve yumurta gibi temel besin maddeleri ele geçirildi. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatan belediye ekipleri, daha sonra bu ürünleri toplayarak imha etti.

“Halka bozuk gıda satma cüretinde bulunanları affetmeyeceğiz” diyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini kazandıklarını söyledi. Bozuk gıda imal etmenin ve satmanın halkın sağlığını hiçe saymak anlamına geldiğini ifade eden Beyoğlu, “Kararlı bir şekilde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bundan hiç endişesi olmasın” dedi.