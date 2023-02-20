Diyarbakır’da Bağlar Belediyesine bağlı 120 personelden oluşan zabıta ekipleri, depremzedelerin yardımına koştu.

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesine bağlı 120 personelden oluşan zabıta ekipleri, depremzedelerin yardımına koştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 120 personelden oluşan Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, deprem sonrasında vatandaşların eşyalarının naklinden, yemek dağıtımına, enkaz çalışmalarından hasarlı binaların çevresinde alınan güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük bir azim ve gayretle çalışan belediye ekiplerinin hepsini tebrik ederek, depremden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun verdiği talimatların gereğini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten zabıta ekipleri, böyle zor bir dönemde herkesin fedakarlık yapması gerektiğini dile getirerek, bu yüzden yorgunluk hissetmediklerini ifade ettiler.