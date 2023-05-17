Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 705. Sokak’ta yaşanan kanalizasyon patlamasına denk geldi.

Vatandaşların bu konudaki şikayet ve taleplerini değerlendiren Başkan Beyoğlu, tablonun çevre temizliği ve insan sağlığı açısından rahatsız verici olduğunca dikkat çekerek sorunun çözümü için ilgili kurumla irtibata geçti.

Vatandaşların yaşadığı hiç bir soruna kayıtsız kalamayacaklarını söyleyen Beyoğlu, "DİSKİ kurumumuzla iletişime geçerek sorunu aktardık, ivedilikle çözüm üretilmesini rica ettik. Sağ olsunlar kendileri bu konuda zaten duyarlı. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Sokak sokak gezerek halkımızla hemhal olmanın güzel sonuçlarına şahit oluyoruz" dedi.

Başkanı Beyoğlu’nun halkın sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladıklarını dile getiren mahalle sakinleri, çözüm için ortaya koyduğu irade nedeniyle teşekkür etti.

Mahallede aralarında yalnız yaşayan yaşlı bir kadının da olduğu evleri ziyaret eden Başkanı Beyoğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.