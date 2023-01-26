Diyarbakır’da, Bağlar Belediyesi Regaip Kandili münasebetiyle 60 yaş üzeri vatandaşlar için turistik gezi düzenleyerek Eğil ilçesine götürdü.

Diyarbakır’da, Bağlar Belediyesi Regaip Kandili münasebetiyle 60 yaş üzeri vatandaşlar için turistik gezi düzenleyerek Eğil ilçesine götürdü.

Bağlar Belediyesi, belli bir yaşın üzerinde olan ve bugüne kadar hayat koşullarından dolayı ilçe dışına çıkamayan kadın vatandaşları hayata bağlayacak olan bir projeyi hayata geçirdi. Projenin amacı bu kadınları sosyal hayata adapte etmek ve aynı zamanda Diyarbakır’ın tarihi bölgeleri ve mekanlarının öne çıkmasına dikkat çekmek.

Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Bağlar’ın yaşayan çınarları inanç ve kültür gezilerinde” sloganıyla başlatılan projenin ilk ayağı peygamberler diyarı olarak bilinen Eğil ilçesinde gerçekleştirildi.

Kadınların hayatın ağır yükünü çeken fedakar ve cefakar insanlar olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, bu projeyi hayata geçirmelerindeki amacın da 60 yaş üzerindeki kadınların moral ve motivasyonlarını artırmak olduğunu söyledi.

Belediyenin tahsis ettiği araçlarla ilçeye gelen vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun öncülüğünde sırasıyla ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek unutulmaz bir gün yaşadı. Peygamberler Türbesi’nde dua eden kadınlar, gezinin ardından baraj gölünün kenarında yemekte bir araya geldi.

Çoğunluğu ev kadını olan kadınlar ilk kez böyle bir güzelliği yaşama imkanı bulduklarını dile getirerek, ”Hak ettiğimiz değeri vererek bizi onure eden ve böyle anlamlı bir günde buraya gelmemize vesile olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.