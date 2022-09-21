Bağlar Belediyesi, yeni yapıların inşa edilmeye devam edildiği Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde ulaşım üst yapı sorununu çözmeye devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, yeni yapıların inşa edilmeye devam edildiği Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde ulaşım üst yapı sorununu çözmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yeni yapıların hızla inşa edilmeye devam edildiği Karacadağ bölgesinde ihtiyaç sonucu ortaya çıkan mahalle ve mezra içi ulaşım sorununu çözmeye devam ediyor. Bölgenin yol ve ulaşım sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturduklarını ancak yeni yapıların inşa edilmesinden dolayı yeni ihtiyaç ve taleplerin ortaya çıktığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, buna da zaman kaybetmeden cevap verdiklerini söyledi.

Son dönemlerde Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde çeşitli nedenlerden dolayı mahalle ve mezra içi yeni yapılaşmanın arttığına dikkat çeken Beyoğlu, ”Çeşitli nedenlerle kendi köyüne yerleşip burada yeni yapılar inşa edenler oluyor. Dolayısıyla yeni yol ihtiyacı ortaya çıkıyor. Belediye olarak hızlı bir şekilde sorunu çözüp vatandaşlarımızın ulaşımda rahatlamasını sağlıyoruz. Üç buçuk yılda bu anlamda ilçe tarihinin en büyük hizmetlerini kazandırdık. Bağlar kırsalında ulaşım sorunu tarihe karıştı. Şu anda yaptığımız iş vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın talebi üzerine, yeni yapıların inşa edildiği yerlerin sorununu çözmektir. Hamdolsun taleplere zamanında ve pratik şekilde cevap veriyoruz” dedi.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacadağ bölgesinde bulunan Yeşildallı ve Körtepe Mahallelerinde yeni açılan bölgelerde yol çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Bazı mahalle ve mezralarda ise çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.