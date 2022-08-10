Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ilçede bir yandan temizlik çalışmalarını yaparken, bir yandan da ara sokaklarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ilçede bir yandan temizlik çalışmalarını yaparken, bir yandan da ara sokaklarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yüksek oranlarda seyreden hava sıcaklığına rağmen ihtiyaç duyulan bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesinde 1250. Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendi imkanlarıyla ilçeye önemli hizmetler kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, hava koşullarının zorluğuna rağmen sahada başarılı işlere imza atan ekiplerin mücadelesini överek teşekkür etti.

Öte yandan, belediye ekipleri ilçenin yeni yüzü olan Bağcılar Mahallesi’nde 3 büyük caddeyi kapsayan alanda toplu temizlik çalışması gerçekleştirdi. 30 personelin katıldığı caddeler, çevreye duyarlı araçlar eşliğinde temizlenerek kullanıma elverişli hale getirildi.