Diyarbakır’da, Bağlar Belediyesi aralarında depremden etkilenen 5 aile ile yangında zarar gören 3 ailenin de bulunduğu 121 vatandaşa Ramazan bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Bağlar Belediyesi, belediye bünyesindeki Günışığı Sosyal Yardımlaşma Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede bayram öncesinde 121 ihtiyaç sahibinin daha giyim ihtiyacı karşılandı. 22 aileden oluşan 77’si çocuk olmak üzere toplam 121 kişiye daha bayramlık giysi desteği sağlandı.

Bağlar’da sosyal belediyeciliğin tüm yönlerini ortaya koyduklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Elimizden geldiğince tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece belirli dönemlerde değil, her zaman destek veren için gayret gösteriyoruz. Aralarında depremden etkilenen 5 aile ile yangında zarar gören 3 ailenin de bulunduğu, 77 çocuk olmak üzere 121 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza daha giysi desteğinde bulunduk" dedi.