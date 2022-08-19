AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, 8 ayda 500 aile ve bin 470 çocuğun giyim ihtiyacını karşıladı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, 8 ayda 500 aile ve bin 470 çocuğun giyim ihtiyacını karşıladı.

Bağlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Günışığı Giyim Mağazası ilçedeki dar gelirli ailelerin ve çocuklarının yüzünü güldürmeyen devam ederken, “İyilik Hareketi” sloganıyla başlatılan çalışmalar bu yıl artarak devam etti. Ocak ayından bu yana ulaşılan aile sayısı 500 ve ihtiyacı karşılanan çocuk sayısı da bin 470’i buldu. Belediyenin imkanları ve hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen giysiler, belediyeye başvuran ve yapılan inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor. Kimi zaman da hazırlanan giysi paketleri belediye ekipleri tarafından muhtaç aileler ziyaret edilerek ulaştırılıyor.

“Buraya gelen hiçbir kardeşimiz geri çevrilmesin”

İhtiyaç sahibi 60 çocuk için düzenlenen etkinliğe Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, giysi desteği sağlanan aileler ve çocukları katıldı. Başkan Beyoğlu, gelen hiçbir vatandaşın geri çevrilmemesi yönünde talimat verdiklerini söyledi. Beyoğlu, “Buraya gelen anne ve baba ihtiyaç sahibi olmazsa gelmez. Biz insanımızın halinden anlıyoruz. Çünkü bu şehrin sokaklarında yetiştik. Her gün halkımızın arasındayız. Toplumsal dayanışma ruhunu artıran bu çalışmalar aynı hızla devam edecek” dedi.