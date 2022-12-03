Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ihtiyaç sahibi 25 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ihtiyaç sahibi 25 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Bağlar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşları unutmadı. Engelli vatandaşları Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Bağlar Belediyesi Şehit Polis Atakan Arslan Hizmet Binası’nda ağırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi 25 engelli vatandaşa donanımlı tekerlekli sandalyeleri takdim etti. Engelli vatandaşlara moral vererek bu özel günlerini tebrik eden Beyoğlu, tekerlekli sandalyelerin alınmasına katkı sağlayan iş adamı Mahmut Kankılıça’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Günün anısına hazırlanan pastayı engelli vatandaşlara ikram eden Başkan Beyoğlu, "Engelli vatandaşlarımız bize yüce rabbimizin emanetidir. Biz kendilerine hasbi duygularla yaklaşıyoruz. Günlük yaşamda rahat etmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu özel günde de belediyemizde misafir ettik, hediyelerini takdim ettik ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve duasını ilettik. Kendileri için yapacak daha çok hizmetimiz var" ifadelerinde bulundu.