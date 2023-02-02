Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi, 2023 yılının ilk ayında toplamda 203 ihtiyaç sahibi çocuğa giysi desteğinde bulundu.

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi, 2023 yılının ilk ayında toplamda 203 ihtiyaç sahibi çocuğa giysi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası’nda 15 aileden oluşan 60 çocuğa giysi desteğinde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eski Bağlar bölgesindeki ihtiyaç sahibi bazı aileleri de evlerinde ziyaret ederek ayni ve nakdi destek sağladı.

2019 yılında başlatılan sosyal belediyecilik destekleri 2023 yılında da artırarak devam etti. Son bir ay içerisinde 88 aileye mensup olan okul çağındaki 203 çocuğa toplam 109 parça giysi,63 mont ve 246 ayakkabıdan oluşan giysi desteği sağlandı.

Kış döneminde hiçbir çocuğun mağdur olmasını istemediklerini belirten Başkan Beyoğlu, ”Çok şükür her türlü imkanımız var. Gerek belediyemizin imkanları gerekse hayırsever insanlarımızın desteğiyle bunları yapıyoruz. Türkiye’de güçlü sosyal devlet anlayışının öncüsü cumhurbaşkanımızdır. Lideri Recep Tayyip Erdoğan olan bir anlayış, bir tek çocuğun dahi mağdur olmasına rıza gösteremez. Anne ve babalar hiç endişe etmesin. Gönül hareketine kararlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Beyoğlu, ardında ilçenin eski Bağlar bölgesindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Bazı ailelerin çeşitli konulardaki ihtiyaçlarını karşılayan Beyoğlu, ayrıca taleplerini not ederek bunların karşılanması için telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.