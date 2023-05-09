Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip, iletilen talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu, Yunus Emre Mahallesi’nde aralarında yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahiplerinin de bulunduğu vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Mahalle kültürü Diyarbakır için çok anlamlı bir gelenek. Annelerimiz bir araya gelir, sohbet eder, kaynaşır ve dayanışma ruhunu yansıtırdı. Mahalle arkadaşlığı ve kapı komşuluğu aile ile eşdeğerdi. Herkes birbirini sahiplenirdi. Günümüzde maalesef bunları arar olduk. Bu güzel kültürü yaşatmaya çalışan insanlarımızı görmek insanı mutlu ediyor. Biz de hizmetkarları olarak onları dinlemeye, bizden emirleri olup olmadığını öğrenmeye geldik. Yüreğimizi ısıtan huzur verici bir tabloyla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.