Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendilerini evlerine davet eden ailelere misafir oldu.

Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendilerini evlerine davet eden ailelere misafir oldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Fatih Mahallesi’nde kendisini davet eden ailelere misafir oldu. Ailelerin ilgisi ile karşılaşan Beyoğlu, ev sakinlerinin davranışlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Beyoğlu, "Biz, göreve geldiğimizde ilk iş olarak mahalle ve ev buluşmalarını başlattık. Hamd olsun rabbime tam 45 aydır bunu büyük bir heyecan ve gayretle devam ettiriyoruz. İnsanlar bizi telefonla arayarak evlerine davet ediyoruz. Bundan daha güzel bir duygu olamaz. Biz de cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini iletiyor, varsa talepleri ve emirleri dinliyoruz. Başarınızı n nedeni işte bu samimiyet ve güvendir” dedi.