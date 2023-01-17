Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasta vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasta vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki vatandaş buluşmaları sırasında hasta olduğunu öğrendiği yaşlı vatandaşlarla bir araya gelip, ihtiyaçlarını temin ederek hayır dualarını aldı.

Çeşitli rahatsızlıkları olduğu için yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesi veren yaşlı vatandaşlarla görüşerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini ileten Beyoğlu, yalnız olmadıklarını dile getirdi. Devletin şefkat eli ve belediyenin imkanları her zaman için vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Beyoğlu, “Biz, sizlere hizmetkarız. Emirlerinizi dinlemeye ve gereğini yapmaya geldik. Hasta ve yaşlı büyüklerimize moral vermek, taleplerini yerine getirmek bizim için hayır duası alma vesiledir. Beni bir kardeşiniz, evladınız ve hizmetkarınız olarak kabul edin” ifadelerini kullandı.

Hasta ve yaşlı vatandaşlar, anlamlı buldukları görüşme için Başkan Beyoğlu’na teşekkür ettiği belirtildi.