HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşerek eylemlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşerek eylemlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan ve makam odasında ağırlanan aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için kararlı bir mücadele ortaya koyup terör örgütünün uykularını kaçırdıklarını dile getirdi.

İlk günden beri Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun sürekli yanlarında olduğunu ifade eden aileler, Beyoğlu’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröre karşı tarihi bir mücadele ortaya konulduğunu anlatan Beyoğlu, “Diyarbakır annelerinin kararlı ve dik duruşu ülkemizin huzurunu bozmak isteyen ve evlatlarımızı ölüme terk eden karanlık odakların tüm hain planlarını bozmuştur. Bir evladın en güvenilir ve olması gereken yer, anne ve babasının yanıdır, evidir, yuvasıdır. Kardeşi kardeşe kırdırtan bu sinsi plan sizlerin mücadelesiyle çatırdamıştır. İnşallah yakında nihai başarıya hep beraber ulaşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.