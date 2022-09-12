Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafla bir araya gelerek alt ve üst yapı sorunlarının çözümü için çevre sakinleriyle istişarede bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafla bir araya gelerek alt ve üst yapı sorunlarının çözümü için çevre sakinleriyle istişarede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Hüseyin Beyoğlu, bölgedeki alt yapı ve üst yapı sorunlarının çözümü için çevre sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ve çözüm bekleyen sorunların çözülmesi şeklinde gerçekleşen görüşmelerde vatandaşlar, taleplerini bir bir sıraladı.

İş yerlerine tek tek grip sorun ve taleplerle ilgili görüş alan Başkan Beyoğlu, "bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek en kısa zamanda hepsinin üstesinden geleceklerini söyledi.

İstişareye çok önem veren bir gelenekten ve anlayıştan geldiklerini anlatan Beyoğlu, "İlçemizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için her zaman vatandaşlarımızla istişare ederek yerinde anket yapıyoruz. Ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Fatih Mahallemizde de vatandaşlarımızın teveccühü ile karşılaştık" dedi.