Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu ifadelerinin yer verildiği açıklamada, ilçenin ve Diyarbakır’ın en büyük gıda toptancılar sitesinde esnafın yeni yıldan beklentilerini dinlediği belirtildi.

Gıda Toptancılar Sitesi’nin Diyarbakır ve bölgedeki ticaretin can damarı olduğunu ifade eden Beyoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanına yer alacaklarını kaydetti.

Esnaf kesiminin huzurlu şekilde iş yapması için her türlü desteği verdiklerini anlatan Beyoğlu, “Esnafımız bizim için çok kıymetli. Bölgemizin ekonomisini ve ticaretini onlar ayakta tutuyor. Aynı zamanda istihdama ciddi katkıda bulunuyorlar. Bizim görevimiz, onlara en iyi şartlarda iş yapma imkanı sunmaktır. Bugüne kadar mahcup etmedik. Bundan sonra da inşallah her türlü desteği ve hizmetleri sunacağız" ifadelerine yer verildi.

Esnaf, bugüne kadar defalarca kendileriyle bir araya gelen Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.