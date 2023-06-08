Aydın’daki hastanede uygulanan bir yöntem ile organ bağışı yapılan bir hastanın organları 4 hastaya umut oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına yatırılan genç bir hasta, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarının kararı ile hasta organ nakli donörü olarak kabul edildi ve Bölge Koordinasyon Merkezi’ne konu ile ilgili bilgi verildi. Hayati fonksiyonları gerileyen hastanın durumunu desteklemek için hasta yapay kalp akciğer pompasına (ECMO) alındı. Gerekli izinlerin gelmesi sonrasında acil, yoğun bakım ve ameliyathane çalışanlarının yüksek gayretleri ve çabaları ile gerçekleştirilen çalışma, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde organ bekleyen hastalara umut oldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Avcil, “Organ bağışına onay veren yüce gönüllü ve bilgili aileye, üniversitemiz, hastanesi ve ülkemiz adına teşekkür ederek azimle çalışan acil araştırma görevlilerimize minnetlerimizi iletiyoruz" dedi.