Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne çeşitli firma ve kuruluşlar tarafından bağışlanan çeşitli türlerdeki kumaşlar, kurslara ara verilmesine rağmen dikiş öğretmenleri ve kursiyerlerin elinde depremzedeler için battaniye ve yorgana dönüşüyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne çeşitli firma ve kuruluşlar tarafından bağışlanan çeşitli türlerdeki kumaşlar, kurslara ara verilmesine rağmen dikiş öğretmenleri ve kursiyerlerin elinde depremzedeler için battaniye ve yorgana dönüşüyor.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü dikiş öğretmen ve usta öğreticileri, kurslara ara verilmiş olmasına rağmen, gönüllü kursiyerleri ile kuruma bağış yapılan çeşitli türlerdeki kumaşları işleyerek depremzedelere battaniye ve yorgan üretmeye başladı.

Henüz 2 ay önce dikiş kursuna gelmeye başlayan ev hanımı Hande Akbalık, "Kurs öğretmenimiz ve kursiyer arkadaşlarımla birlikte depremzedelere bir şeyler dikmek ve onlara faydalı olmak için kumaşları dikerek battaniyelere dönüştürüyoruz. Onlara faydalı olabildiğim için mutluyum" derken, kursiyerlerden Elif Ceylan ise dikiş kursuna birkaç yıldır geldiğini belirterek, "Öğrendiklerimizle depremzedelere yardımda bulunuyoruz. Ne mutlu bize" diye konuştu.

Kursiyerlerden emekli Feriha Duman da şunları söyledi:

"Yaklaşık birkaç aydır dikiş kursuna geliyorum. Öğrendiklerimle depremzedelere battaniye ve yorgan dikmek için buradayım, onlara yardımcı olabildiğim için mutluyum."

Kuruma yapılan kumaşları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden kurs öğretmenlerinden Bedriye Vurgun, "Kurslarımıza ara verdiğimiz halde battaniye ve elyaf yorgan dikimi yapıyoruz. İnşallah yaptığımız yardımlar en kısa zamanda kendilerine ulaşır" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, "Çevremizdeki firma ve kuruluşlardan depremzedelere yardım niyetiyle kurumumuza çeşitli türde kumaşlar bağışlandı. Öğretmen ve kursiyerlerimiz gece gündüz demeden çalışarak kumaşları hem battaniye hem de kılık kıyafet yaparak değerlendirdik. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Kumaş bağışı gelmeye devam ettikçe, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.