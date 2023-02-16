Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar belediye mezbahasında kesilerek deprem bölgesine gönderildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar belediye mezbahasında kesilerek deprem bölgesine gönderildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe halkı tarafından 42 adet küçükbaş ve 2 adet büyükbaş hayvanın bağışlandığını belirterek, bağışlanan hayvanların veteriner hekim kontrolünde Pazaryeri Belediyesi mezbahasında kesilerek depremden etkilenen bölgelere yollandığını söyledi. İlçe halkının depremde etkilenen vatandaşlar için hep birlikte yardım için kenetlendiğini ifade eden Başkan Tekin, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız ilçe halkıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.