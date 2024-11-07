Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren ve bu güne kadar 18 ayrı patente imza atan Karya Farma HBX Ar-Ge, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeni bir çalışmaya imza attı. Koyun, keçi ve inek sütünün belli oranlarda zerdeçal ile birleştirilmesi sonucu elde edilen karışımın bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtildi.

Karya Farma HBX Ar-Ge Bilim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Burak Alptekin ve ekibinin çalışmalarıyla koyun, keçi ve inek sütlerinin zerdeçal ile birleşiminden elde edilen inovatif kaymağın sağlık açısından oldukça faydalı olduğu belirtildi. Bu özel formülasyonun, bağışıklığı güçlendirme, sindirim sağlığını destekleme ve hücre yenilenmesini teşvik etme özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi.

Süt ve zerdeçalin sağlık açısından faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu belirten Uzm. Dr. Burak Alptekin, “Koyun sütü; Protein, kalsiyum ve B12 vitamini bakımından zengindir. Kemik ve sinir sistemi sağlığını destekler. Keçi sütü; Magnezyum, potasyum ve A vitamini yönünden zengindir. Sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle laktoz hassasiyeti olanlar için ideal bir seçenektir. İnek Sütü ise D vitamini ve protein kaynağıdır. Özellikle kemik gelişimini ve günlük protein ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynar. Bu sütlerin birleşimiyle elde edilen kaymak, vücut sağlığını koruyucu, bağışıklığı destekleyici ve enerji veren niteliklere sahiptir. Zerdeçalda bulunan ve zerdeçala sarı rengini veren doğal bir antioksidan olan kurkimin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkarken, süt bileşenleriyle birleştiğinde vücutta emilim oranını önemli ölçüde arttırır. Bu da kurkuminin daha güçlü bir etki göstermesine ve bağışıklık sistemini desteklemesine olanak sağlar. Kurkuminin yağda çözünen yapısı, sütlerin doğal yağları ile birleştiğinde emilimini artırıyor. Ortaya çıkan bu kaymak, güçlü antioksidan etkisiyle hücre sağlığını koruyan ve bağışıklığı destekleyen bir formül olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden kimyager Aslı Aktaş ise bu yenilikçi ürün ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sütlerin besin zenginliği ile zerdeçalın biyoaktif bileşenlerini bir araya getirdik. Bu kaymak, doğal yollardan bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun kendini yenilemesine yardımcı olan bir formüle dönüştü. Karya Farma olarak, tabiatın sunduğu kaynakları bilimle buluşturarak insanlara sağlıklı alternatifler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.