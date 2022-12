Şehitkamil Belediyesi, spor merkezlerinden yararlanan üyelere, kış aylarında daha güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı yaşam önerileri sunuyor. Düzenlenen renkli farkındalık etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Kış aylarında metabolizmanın olumsuz etkilenmesine neden olan faktörleri en aza indirmek amacıyla spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi; stres yönetimi, uyku düzeni, düzenli egzersiz, su tüketiminin önemi, bağımlılık yapan ve savunma sistemini zayıflatan zararlı maddelerin kullanımının azaltılması gibi konularda vatandaşları bilgilendiriyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik farklı branşlarda gerçekleştirilen spor akademisi faaliyetlerinin yanı sıra zumba, pilates, step, aerobik ve fitness branşlarında eğitimlerin verildiği İbrahimli Spor Merkezi’nde çalışmalara katılan vatandaşlar, gerçekleştirilen sağlık dolu renkli etkinliklerden oldukça memnun ayrılıyorlar.

Sağlık için teşvik edici adımlar

İbrahimli Spor Merkezi’nde yaşam boyu spor faaliyetlerine katılan üyelerden Aslı Uzak, turuncu günü etkinliği sonrasında yaptığı değerlendirmede gerçekleştirilen etkinliklerle sağlıklı bir yaşam için teşvik edici adımlar atıldığını söyledi. Uzak, “Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında önemli bir rolü olan sebze ve meyveleri tüketmeye gayret ediyordum. Bugün, turuncu meyve ve sebzelerin neleri içerdiğini hocalarımız detaylı bir şekilde anlattılar. Antioksidan özellikli gıdaları kış aylarında daha sık tüketmemiz gerektiğini öğrendik. Spor faaliyetlerinin yanı sıra düzenli beslenme alışkanlıkları konusunda bize destek olan ve sağlıklı bir yaşam için teşvik edici adımlar attıran tüm hocalarımıza ve bizlere bu güzel imkânları sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Düzenli sporda beslenmenin rolü büyük”

Spor yaparken sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi gerektiğini belirtilen İbrahim Spor Merkezi’nde görevli spor eğitmenlerinden Zöhre Göğebakan, “Hangi sporu yaparsanız yapın, gerçekleştirilen egzersizden maksimum faydayı sağlamak için sağlıklı, yeterli ve düzenli beslenmeliyiz. Vatandaşlarımızı her fırsatta yaşam boyu spor faaliyetlerine davet ediyoruz. Sportif faaliyetlerin sürdürülebilir olması için üyelerimizi farklı ve olabildiğince renkli etkinliklerle buluşturuyoruz. Monotonluğu engelleyen bu tip çalışmalar her yaşta vatandaşımızın, her mevsim sporu severek ve büyük bir enerji ile yapmalarını sağlıyor. Biz bir kez daha küçük, genç, yaşlı herkesi zinde bir yaşam için spora davet ediyoruz” diye konuştu.