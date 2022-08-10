Hayat Hastanesi’nde Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) yöntemiyle bir hastanın bağırsaklarında bulunan 3 santimlik polip lezyonu başarılı bir operasyonla kansere dönüşmeden çıkarıldı.

Hayat Hastanesi’nde Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) yöntemiyle bir hastanın bağırsaklarında bulunan 3 santimlik polip lezyonu başarılı bir operasyonla kansere dönüşmeden çıkarıldı.

Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Sami Evirgen tarafından EMR yöntemiyle gerçekleştirilen müdahaleyle, 67 yaşındaki (M.M.) isimli hastanın bağırsaklarında bulunan 3 santim büyüklüğündeki polip lezyonu ameliyat edilmeden yarım saatlik bir operasyonla alındı.

Operasyon hakkında açıklamada bulunan Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Sami Evirgen “Kolonoskopide saptanan polipin çıkartılması zor olduğu için başka bir kurumdan tarafımıza yönlendirilen hastanın bağırsaklarında bulunan 3 cm’lik polip yarım saat süren işlem ile çıkarılmıştır. Hastada işlem sonrası herhangi bir komplikasyon yaşanmamıştır. Bu tip poliplerde uzman ellerde ameliyatsız olarak geride hastalıklı doku bırakmadan çıkartmak çok önemlidir. Bu hastada ileri endoskopik bir teknik olan EMR yöntemi kullanılmıştır ve hasta sağlığına kavuşmuştur. Böylece hasta kanser olmaktan ve ameliyat olmaktan kurtulmuştur. Polip kanserleşmeye yatkın bir polip olduğu için kanserleşme evresine ulaşmadan çıkartılmıştır” dedi.