Karabük İl Müftülüğü ’nün eski personellerinden Mehmet Coşkun uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Coşkun için Merkez Ulu Camiinde tören düzenlendi. Törene Coşkun’un yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Coşkun’un naaşı Melisa köyünde aile mezarlığında toprağa verildi.

Karabük bağımsız milletvekili adayı Hakan Coşkun’un vefat eden babası Mehmet Coşkun kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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