Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 1 Ocak 2023 itibarıyla BDT dönem başkanlığını devralacağını belirterek, “Kırgız tarafı BDT üyesi ülkeler arasında karşılıklı saygı ilkesine dayalı iyi komşuluk ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük önem verecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında son işçiye de ulaşıldığını, hayatı kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında son işçiye de ulaşıldığını, hayatı kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, yaptığı konuşmada, dar çerçeve toplantısında işbirliğinin güncel konularıyla ilgili verimli görüş alışverişinde bulunduklarını ve gelişmenin önceliklerini belirlediklerini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı. BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev, dar çerçeve toplantısının ardından yapılan ana toplantıda liderlerin aldığı kararları açıkladı. Lebedev, BDT 2023 dönem başkanlığının Kırgızistan’ın yapmasına ilişkin karar alındığını belirterek, 13 Ekim’de Bişkek’te yapılacağının kararlaştırıldığını aktardı.

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