Bireylerin tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli Sivas Devlet Hastanesi’nde hizmete başladı.

Bireylerin tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli Sivas Devlet Hastanesi’nde hizmete başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Dr. Eşi Çiğdem Olgun Şimşek, bireylerin tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan, Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli’nin açılışını gerçekleştirdi. Merkez; alkol ve madde bağımlılığı olan 18 yaş üstü en az 3 haftalık arınma sürecini tamamlamış kadın erkek bireyler ve onların yakınları için faaliyet göstermekte. Madde bağımlılığı tedavisi sonrası hastaların sadece bağımlılıktan kurtulmaları değil; yaşam tarzı değişikliği, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, anın farkında olarak hayattan doğal yollarla keyif almasını amaçlayan merkezde hastalar, AMATEM tedavisi ya da poliklinik sonrası başvurabilmekte. Merkezde, bağımlı bireylere haftanın 5 günü kişiye özel hazırlanan programlarla eğitim ve aktiviteler sunularak sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Hastalar düzenli olarak muayene edilip, ilaç takipleri yapılmakta, atölye çalışmalarında istikrarlı olmaları, dikkat ve konsantrasyon sürelerinin takibi ve uzatılması, öz bakım becerilerinin geliştirilmesi sağlanmakta.

“Bu tehlike sadece gençlerimizin değil, geleceğimizi tehdit eden bir sorun”

Bağımlılığın çağımızın karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Gün geçtikçe de bağımlı sayısı artıyor. Bu tehlike sadece gençlerimizin değil, geleceğimizi tehdit eden bir sorun. Devlet olarak bu sorunla en etkin şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlarımız, bu hastalarımızın hizmetinde. Bugünde BAHAR merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız bağımlılıktan kurtulduktan sonra, burada topluma daha kolay uyum sağlayacaklar. Kendileri için yeni bir hayat başlayacak. Beklediğimiz amaçlara hizmet etmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz de merkez hakkında katılımcılara bilgi vererek, merkezi gezdirdi.

Programda Vali Yardımcısı Selim Eser, İl Sağlık Müdürü F. Selçuk Moğulkoç, hastane yönetimi ile ilgili kurum müdürleri yer aldı.