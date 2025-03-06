7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen "Bağımlılık Sempozyumu" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu danışmanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz, sempozyumun bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmesi amacıyla düzenlendiğini belirterek konuşmasına başladı. Bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemine vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Öksüz, "Bağımlılıkla mücadelede eğitim, bilinçlendirme ve önleyici tedbirler büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte ailelere, eğitimcilere, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere önemli görevler düşmektedir" ifadelerinde bulundu.

Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz ise, Yeşilay Haftasının önemine dikkat çekerek sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayan akademisyenler ve öğrenciler ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne teşekkür etti.

YEDAM’ın bağımlılıkla mücadeledeki rolü

Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbahar Çınar, bağımlılıkla mücadelede önemli bir kurum olan ve Düzce’de faaliyetlerini sürdüren YEDAM’ın hizmetlerini anlattı. YEDAM’ın bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturma, rehberlik ve sosyal destek sağlama konularında sunduğu hizmetleri detaylandıran Gülbahar Çınar, "Bizlere 115 çağrı hattından ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Toplumsal farkındalıkla bağımlılığı yüzde 30 oranında azaltabiliriz"

Alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli sunumların yapıldığı sempozyum Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir’in yönetiminde gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk konuşmacısı Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Küçükdağ "Psikiyatri ve Bağımlılık" başlıklı sunumunda, bağımlılığın nörobiyolojik temelleri, tedavi yöntemlerini ve psiko-sosyal müdahaleleri ele aldı. Toplumsal farkındalık önemli ölçüde oluşturulursa bağımlılığın yüzde 30 oranında engellenebileceğini belirten Küçükdağ, erken tanı ve ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.

"Sigara kullananlar, tütün endüstrisinin birer reklamcısı"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Kaya "Tütün Bağımlılığı ve Etkileri" konulu sunumunda, sigaranın tarihçesinden, tütün bağımlılığının insan sağlığı üzerindeki etkilerine kadar geniş bir perspektif sundu. Sigara kullananların, tütün endüstrisinin birer reklamcısı haline geldiğini dile getiren Kaya, "Özellikle sanal bahis şirketleri üniversite öğrencilerini hedef alarak suça teşviki artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Dr. Hatice Kübra Doğancı ise "Bağımlılığın Psiko-Sosyal Boyutu" konulu sunumunda, bağımlılığa yönelik önleyici çalışmalara dikkat çekerek "Bağımlılıktan kurtulan bireylerin büyük bir kısmı, uygun sosyal destek mekanizmaları oluşturulmazsa tekrar bağımlılığa dönebilmektedir. Bağımlı bireyler işsizlik, evsizlik ve sosyal dışlanma gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadır" şeklinde konuşmasıyla program sona erdi.