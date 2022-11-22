Toplantıda kurumlarca güncellenen bilgiler paylaşılırken, yerel düzeyde risk unsurlarının belirlenmesi, risklere yönelik kararlar alınması değerlendirildi. Ayrıca bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar konuşuldu.

Vali Cevdet Atay, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, ilgili kurum müdürleri katıldı.

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