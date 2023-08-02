Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2023 yılı içerisinde madde ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadeleye yönelik olarak yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemler hakkında İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından sunumlar yapıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yıl boyunca yapılacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlere ilişkin kararlar alındı.

Vali Pehlivan’ın daveti üzerine toplantıya katılan gazeteci Ali Gültekin, nasıl bağımlı olduğunu, madde bağımlılığının bataklık içinde olmak, yaşarken ölmek anlamına geldiğini, bu bağımlılık batağından nasıl kurtulduğunu, aslolanın bağımlılık yapan bütün maddelerden uzak durmak, asla kenarından bile geçmemek olduğunu detaylı bir şekilde anlattı.