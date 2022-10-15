Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan “Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan “Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Vali Orhan Tavlı, bağımlılıkla mücadelenin ülkelerin en önemli sorunlarının başında geldiğini belirterek bağımlılığın tüm alanlarında sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Tavlı, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda ilgili bütün kişi ve kurumlar başta olmak üzere herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Kararlılıkla ve sürekli olarak bağımlılıkla mücadele edileceğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolünün önemli olduğunu, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak çeşitli aktivelere yönlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını, metruk binaların yıkılması ve boş arazilerin kontrol edilmesi çalışmalarının hızlandırılması konularının yakın takipçisi olacağını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, vatandaşların da aktif olarak katılımına ihtiyaç duyulan bir konu olduğunu kaydeden Vali Orhan Tavlı, vatandaşımızın uyuşturucu ile ilgili bildirimlerini, görüş ve önerilerini, uyarılarını daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde kolluk kuvvetlerimize iletebilmesi için İçişleri Bakanlığımızca “’UYUMA” isimli bir mobil telefon uygulaması geliştirildiğini, vatandaşlarımız bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek sisteme kaydolabileceklerini, sonrasında uyuşturucu konusundaki bildirimlerini buradan gerçekleştirilebileceklerini ifade etti.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Strateji Belgesi ve Uyuşturucu İle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda bağımlılıkla mücadele noktasında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapılarak bilgi verildi.