Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele illüzyon gösterisi ile anlatıldı.

Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele illüzyon gösterisi ile anlatıldı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Kaya, Atatürk İlkokulu idarecilerinden okulun eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Akabinde sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Kaya ve Sünnetci, öğrencilerin derslerine iştirak ederek soru cevap etkinliği yaptı. Sınıf ziyaretlerinin ardından Kaya’nın başkanlığında Afyonkarahisar Yeşilay Şubesinin organize ettiği Bağımlılıkla Mücadele Konulu İllüzyon gösterisine katılan Sünnetci; "Öğrencilerimizin hem öğrendiği hem de eğlendiği bir program oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.