Toplantı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran bağımlı danışan olması halinde kurulun toplanarak bağımlı bireye yönelik tespit edilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca değerlendirilmesi kararı alınarak sonlandırıldı.

Kurum temsilcilerine Sağlıklı Hayat Merkezine ilk başvuruların nasıl yapılacağı anlatılarak, kendilerine başvuran bağımlı danışanları SHM’ye yönlendirmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda Merkez Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan Psikososyal Destek Biriminin hizmetleri tanıtılarak; bireysel danışmanlık, sosyal çalışmalar ve toplumsal destek, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı hizmetleri sunuldu.

Erzincan’da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; kentteki kurum ve kuruluşların katılımıyla Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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