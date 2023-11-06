Bolu’da "Yeşilay Elçileri" projesi çerçevesinde kadın esnaf uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı bilgilendirildi. Projeye destek veren kadınlar, kapılarına "Yeşilay Sağlık Elçisi" etiketi astı.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından esnafın bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere "Yeşilay Elçileri" projesini hayata geçirildi. Bu çerçevede, Yeşilay Bolu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Aslı Akış, kadın komisyonu üyeleri Ebru Buket Eke, Güler Erden, Büşra Öztürk, şube personeli Beyza Gül Kalaycı ile Yukarı Çarşı, İsmet Paşa Caddesi ve Gölyüzü mahallesindeki kadın esnafı ziyaret etti.

Projede giyim mağazası, kırtasiye, eczane, aktar ve mefruşat ürünleri satan meslek dalları seçildi. Bu mesleklerden projeye gönüllü olarak katılan kadın esnafa ailelerinde, mahallelerinde ve çevrelerinde tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olan kişiler var ise ücretsiz olarak 115 no’lu hattan Yeşilay danışmanlık merkezine yönlendirmeleri istendi. Projeye katılan gönüllü esnaf, dükkanının girişine, herkesin göreceği şekilde Yeşilay Sağlık Elçisi etiketi astı ve Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtmaya başladı.

"Esnafımız projemize destek oluyor"

Proje hakkında bilgi veren Yeşilay Bolu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Aslı Akış, "Yeşilay Elçileri Projesi ile birlikte, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımız da sıcakkanlı şekilde bizleri karşılıyor, projemize destek oluyorlar. Duyarlılıklarından dolayı her birine teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda esnafımıza ziyaretlerimiz devam edecek. Amacımız ulaşabileceğimiz ne kadar kişi varsa onlara ulaşmak, Yeşilay’ı tanıtmak, bilinirliğini ortaya çıkarmak" dedi.