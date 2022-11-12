Yeşilay Kütahya Şubesi üyesi gençler, vatandaşlara balon üfleterek akciğer kanserine ve koah hastalığa dikkat çektiler. Etkinlik ile 300’ü aşkın vatandaşa ulaşan Yeşilay gönüllüsü gençler, sigara başta olmak üzere tüm bağımlılıklara ’Hayır’ dediler.

Yeşilay Kütahya Şubesi üyesi gençler, vatandaşlara balon üfleterek akciğer kanserine ve koah hastalığa dikkat çektiler. Etkinlik ile 300’ü aşkın vatandaşa ulaşan Yeşilay gönüllüsü gençler, sigara başta olmak üzere tüm bağımlılıklara ’Hayır’ dediler.

Yaptıkları etkinlikler ile vatandaşlara Yeşilay’ı ve çalışmalarını anlattıklarını belirten Yeşilay Kütahya Gençlik Komisyonu Lideri Abdülmuhtalip Şahan, "Yeşilay Kütahya Şubesi Gençleri Akciğer kanserine ve dünya koah gününe dikkat çekmek amacı ile Cumhuriyet Caddesi’nde bir farkındalık etkinliği düzenledik. Halkımızın sigara karşı farkındalığını ölçmek ve daha sağlıklı nesiller için etkinlik gerçekleştirdik. Sigara içen vatandaşlarımıza balon deneyine davet ediyoruz ve verilen balonu 5 saniye içinde şişenlere yeşil bileklik, şişiremeyenlere ise kırmızı bileklik veriyoruz. Aynı zaman vatandaşlarımıza röportaj yaparak kendilerine sigaraya yönelik sorular yöneltiyoruz. Bağımlılık ile ilgili sorular yöneltiyoruz, Yeşilay’ın çalışmalarından bahsediyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza yönelik yüz boyaması etkinliği ve hediyeler ile de miniklere keyifli anlar yaşatıyoruz. Gün içerisinden 300 den fazla vatandaşımıza ulaştı. Halkımız bizi burada gördüğü için çok memnun oldular. Gayet verimli bir etkinlik oldu bizler için sigara bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılıklara bizler hayır diyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar da, Yeşilay gönüllülerine faaliyetleri sebebiyle teşekkür etti.