Samsun’un Bafra ilçesinde, Bafra Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Bağımlılığa Değil Hayata Bağlan" temalı farkındalık etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bafra Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Uzm. Dr. Alaaddin Domaç, bağımlılığın bireyin yanı sıra toplumun tamamını etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Görevimiz yalnızca tedavi etmek değil, aynı zamanda önleyici sağlık hizmetlerini de yürütmek. Bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Etkinlikte, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Hasan Arslan, madde bağımlılığı türleri ve emniyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş ise sigaranın zararları ve tütünle mücadeleye değindi.

Programın devamında YEDAM Sosyal Hizmetler Uzmanı Betül Turan Esen söz alarak, 7/24 hizmet veren YEDAM’ın bağımlı bireyler ve ailelerine ücretsiz danışmanlık sunduğunu, 115 YEDAM hattından destek alınabileceğini ifade etti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.