Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kendine İyi Bak” adlı etkinlik Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Söyleşiye; davetli konuşmacı Psikolojik Danışman Hasan Esat Sungur bağımlılık temalı konuşmasında öğrencilere; öncelikle bağımlılığın tanımını anlattı. Hangi durumlarda bağımlılıktan bahsedilebileceğini ifade eden Sungur, bağımlılıkları ortaya çıkaran sebepler ve bu sebeplere yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Bağımlılığın çeşitleri ve bu çeşitlere göre farklı ortamlarda gelişim süreçlerinden bahseden Sungur, her bağımlılığın kendine has çözüm metotları olabileceğini ifade etti. Bağımlılık ile mücadelenin uzman kişiler kontrolünde ve yardımıyla başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen davetli konuşmacı, öğrencilerin hem kendileri hem çevrelerinde bulunan kişilerden bağımlılık ile ilgili yardım alması gerektiğini vurguladı. Bağımlılıkla mücadelede iletişime geçebilecekleri uzman kişiler hakkında bilgi veren Psikolojik Danışman Hasan Esat Sungur, mücadele süreci boyunca psikolojik etkilerin neler olduğunu da dile getirdi.

Program sonunda Sungur, bağımlılığın sağlık ve hukuki etkilerine de değinerek, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.