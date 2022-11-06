Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan bir parfüm mağazasında yangın çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan bir parfüm mağazasında yangın çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bulunan El-Veziriye bölgesindeki bir parfüm mağazasında yangın çıktı. Kentin birçok noktasından alevlere müdahale etmek için 35 itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları, parfüm ve deodorant şişelerinin patlaması nedeniyle zor şartlar altında devam ederken, paylaşılan görüntülerde alevlerin ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve yaralı bulunmadığı aktarıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili açıklama yapılmadı.