Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezindeki el-Kerrade semtinde 4 katlı bir bina çöktü. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, çalışmalarda enkaz altından 13 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 13 kişi çıkarılırken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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