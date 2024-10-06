Manisa’nın Kula ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenlikleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenliğe Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, CHP Kula İlçe Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, gaziler, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir yaptı. Bu şenliğin yıllardır geleneksel olarak düzenlendiğini dile getiren Muhtar Demir, "Bu şenlik sayesinde kültürümüzü yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şenlikler bizlerin kardeşçe birlik olduğumuz anlamlı birlikteliklerdir. Bu günler Alevi-Sünni diyerek, Kürt, Türk, Laz, Çerkez diyerek bizleri bölmeye çalışanlara birlik görüntülerinin verildiği günlerdir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yemek ikramı ve semah gösterisi yapıldı. Ardından Salihli Türkü Dostları grubu, mahalli sanatçı Sami Dinç ve ünlü türkücü Tolga Sağ konser verdi. Geçtiğimiz yıllara göre yoğun katılımın olduğu şenlikte vatandaşlar etkinliğin tadını çıkardı.