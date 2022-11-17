Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda son 48 saat içerisinde ikinci yangın çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda son 48 saat içerisinde ikinci yangın çıktı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Ninova yolcu salonunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığı belirtilirken, uçuşlarda aksama yaşanmadığı aktarıldı.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yangının yolcu salonunda başladığı ve yangına 15 itfaiye aracının müdahale ettiği vurgulandı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda geçtiğimiz salı günü de dış hatlar giden yolcu terminalinde yangın çıkmış, yangının terminaldeki bir kafeteryada başladığı aktarılarak, kontrol altına alındığı belirtilmişti. Dumandan etkilenen 3 sivil savunma personelinin de hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.