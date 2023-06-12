Fenerbahçe’nin final maçında İstanbul Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar Bağdat Caddesi’ne döküldü.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası final maçında İstanbul Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazandı. Kupa sevinci Fenerbahçe’nin kalesi Bağdat Caddesi’nde coşkuyla karşılandı. Şampiyonluğun ardından Bağdat Caddesi’ne akın eden birçok sarı lacivertli taraftar arabasıyla korna çalarak sevinç turu attı.

Konuyla ilgili konuşan taraftar Emir Tiryakioğlu "Çok mutluyuz. Ziraat Türkiye kupası da olsa 9 sene sonra gelen bir kupa. Aşırı mutluyuz." dedi. Bir başka taraftar Gökay Borucu, "9 yıl sonra gelen bir kupa hasreti vardı. Ziraat Türkiye Kupası da olsa yine de mutluyuz" ifadelerini kullandı.